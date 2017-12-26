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فيلاني يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:25 ص
فيلاني يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد
فيلاني
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الفجر الرياضي
 
تلقي البلجيكي مروان فيلاني لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضاً للاحتراف في احد الأندية الصينية بعدما رفض التجديد مع الشياطين الحمر وفقاً للتقارير الأخيرة.

ذكرت صحيفة مترو البريطانية أن مروان فيلاني تلقي عرضاً من الصين بالإصابة إلى عرض من نادي بشكتاش التركي تمهيداً لرحيله عن مانشستر يونايتد.

واشارت الصحيفة إلى أن فيلاني يفكر بشكل جاد في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد خروجه من حسابات جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن فيلاني لم يشارك مع مانشستر يونايتد سوي 4 مباريات بالتشكيلة الأساسية.

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