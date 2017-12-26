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تنبيه متقدّم للمنطقة الشرقية: أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام للرؤية

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:21 ص
تنبيه متقدّم للمنطقة الشرقية: أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام للرؤية
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الفجر السعودي
 
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية (الأحساء- الدمام - الظهران- سلوى- البطحاء) والأجزاء المجاورة لها، والطرق السريعة، والمناطق المفتوحة، لحالة أتربة مُثارة تتسبّب في شبه انعدام للرؤية بالمنطقة الشرقية بدأت من الساعة الحادية عشرة وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: يتواصل نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تصل إلى أقل من (1) كم أو شبه انعدام لها. حسب صحيفة "سبق"


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