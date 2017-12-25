جمال عبدالرحيم: زيارة نقيب الصحفيين لوزير الداخلية "شخصية".. وتوجد خصومة بين "عبدالغفار" والنقابة

نفى جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، علم مجلس النقابة، بزيارة النقيب عبدالمحسن سلامة باللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، صباح اليوم.





وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إنه في الوقت الذي أُلقي فيه القبض على عدد كبير من الزملاء، واختفاء البعض منهم، وانتهاك حُرمة سُلم النقابة، وإلقاء القبض على آخرين خلال "وقفة القدس"، يزور النقيب وزير الداخلية، غير مُحمل بقضايا الزملاء وغير مكترثًا بها.





وأضاف "عبدالرحيم" أن زيارة النقيب لوزير الداخلية مُرحبًا بها في حالة واحدة فقط، عندما يقوم بإعداد قائمة بأسماء الزملاء الصحفيين المحتجزين، ويقوم بعرضها عليه، مطالبًا بالإفراج عنهم، أو عندما يكون مُحملًا بمشكلات الصحفيين والمهنة مع الوزارة، ويقوم بعرضها عليه لإيجاد حلول حقيقية.





وأكد عضو مجلس النقابة، أن وزير الداخلية غير مُرحب به في نقابة الصحفيين، مشددًا على أن هذا قرار الجمعية العمومية للنقابة، والذي اتخذته في مايو 2016، بعد اقتحام قوات الأمن لها.





وتابع: ننتظر غدًا جلسة تحقيق مع عضو مجلس النقابة عمرو بدر، في بلاغات تقدمت بها وزارة الداخلية سابقًا، في حين أن النقيب يتوجه في زيارة لوزير الداخلية، الذي ثارت عليه الجمعية العمومية للنقابة، وطالبت بإقالته، لا أهلًا به في النقابة.





ولفت "عبدالرحيم" إلى أن النقابة كانت تقدمت ببلاغات ضد وزارة الداخلية، منذ اقتحام قوات الأمن لها، العام الماضي، بالاقتحام، والسماح للمواطنين الشرفاء بالاعتداء عليها، فضلًا عن محاصرتها، مشددًا على وجود خصومة بين النقابة وبين وزير الداخلية "شخصيًا".





واستطرد بأن زيارة نقيب الصحفيين لوزير الداخلية في مكتبه، اليوم، لا يعني أن تتنازل النقابة عن حقها وحق الجمعية العمومية في أن تُقاضي الوزير، مؤكدًا أن لا أحد يملك أن يتنازل عن هذا الحق، سواء كان عضو مجلس للنقابة أو حتى النقيب.





بينما قال محمود كامل عضو مجلس النقابة لـ"الفجـر"، إن نقيب الصحفيين كان الأولى به أن يطلب من أعضاء مجلس النقابة تجهيز ملف بأسماء الزملاء الصحفيين المحتجزين، ليكون أحد الملفات المطروحة في لقائه مع وزير الداخلية، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة غير مفيد للصحفيين، خاصة وأنه لا ينعكس بالإيجاب عليهم.

وكان التقى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمكتبه، اليوم الإثنين، عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وذلك لمناقشة سُبل التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين.



