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وزير النقل يكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة "المترو" لـ6 جنيهات

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:27 م
وزير النقل يكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة المترو لـ6 جنيهات
المهندس هشام عرفات
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أمنية فوزي
 
قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن ما يتردد حول وصول تذكرة مترو الأنفاق لـ6 جنيهات لا أساس له من الصحة، موضحًا أنه في الخطوط القديمة ستكون الأسعار وفق عدد المحطات، وستبدأ بـ 2 جنيه لأول 8 محطات، مع ارتفاع تدريجي كلما زادت عدد المحطات لم يتم تحديدها بعد.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن الـ6 جنيه ممكن تطبيقها على من يستقل 122 محطة بعد افتتاح الخطوط الجديدة، مضيفًا: "هو فيه حد عاقل يركب 122 محطة".

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الأسعار الجديدة في أول يوليو المقبل، مضيفًا: "هنشوف الكهرباء هتكلفنا قد إيه وعلى أساسها نشوف الزيادة المقررة".
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