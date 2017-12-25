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"غرفة صناعة الدواء" تكشف سبب نقص الأدوية

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:26 م
غرفة صناعة الدواء تكشف سبب نقص الأدوية
مهندس سهل الدمراوي
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كساب أحمد علي
 
قال مهندس سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الدواء، ان موضوع نقص الأدوية تكرر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وسيتكرر إذا لم يتم حل هذه المشكلة، وهذا يرجع إلى عدم حل السبب الرئيسي للمشكلة.

وتابع "الدمراوي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن القطاع العام من شركات الأدوية يمثل 10% من الشركات، والشركات الخاصة تؤدي رسالة لكن لا يجب أن تخسر، لافتَا إلى أن سبب نقص الأدوية يرجع إلى أن إنتاج بعض الأدوية يحقق بعض الخسائر.
المزيد عن: مهندس سهل الدمراوي شركات أدوية التوك شو أخبار مصر
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