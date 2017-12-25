ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليفربول يفقد هندرسون أمام سوانزي سيتي

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:24 م
ليفربول يفقد هندرسون أمام سوانزي سيتي
هندرسون
طباعة
وكالات
 

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن قائد فريقه جوردان هندرسون سيغيب عن مباراة النادي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام سوانسي سيتي الثلاثاء القادم بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

 

وكان هندرسون (27 عاماً) لاعب منتخب إنكلترا خرج في بداية مباراة الجمعة التي انتهت بالتعادل 3-3 مع أرسنال اللندني وشارك زميله جيمس ميلنر بدلاً منها.

 

ويشعر كلوب بالقلق بسبب هذه الإصابة ويخشى أن يتأثر فريقه نتيجة غياب لاعب الوسط الفعال في هذه الفترة المزدحمة من الموسم.

 

وقال المدرب الألماني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت "المشكلة هي أن هندرسون سيغيب بالتأكيد عن المباراة. هو خارج التشكيلة فعلاً".  
المزيد عن: هندرسون ليفربول كورة كلوب سوانزي رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد عودة حسام غالي لصفوف منتخب مصر قبل كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
خليجي 23 - الكويت
اليمن
-
x
16:30
-
البحرين
العراق
-
x
19:00
-
قطر
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
فيورنتينا
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
14:30
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
17:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
بيرنلي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
إيفرتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
بورنموث
-
x
17:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
19:30
-
سوانزي سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/26/2017 12:36:06 AM