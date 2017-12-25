النرويج تعلن منح العراق 50 مليون دولار لإعادة الإعمار

أعلنت السفارة النرويجية في بغداد، الأربعاء، منح مبلغ 50 مليون دولار إلى العراق للمساعدة في عملية إعادة الإعمار، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.





وقالت السفيرة النرويجية تونا إليزابيث باكفولد، خلال لقائها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وتسليمه أوراق اعتمادها كسفيرة غير مقيمة لبلادها في بغداد، إن "بلادها تقف إلى جانب العراق في تحقيق الاستقرار، وإن البرلمان النرويجي صوت مؤخرا على منح خمسين مليون دولار للمساعدة في عملية البناء".



