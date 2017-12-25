المركز القومي للترجمة يحتفل بيوم المترجم .. الخميس

يعقد المركز القومي للترجمة احتفالية كبرى بمناسبة يوم المترجم 2017، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري بقاعه طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.





وتبدأ الاحتفالية بجلسة افتتاحية فى تمام الواحدة ظهرا، تتضمن كلمة الاستاذ الدكتور انور مغيث مدير المركز ، وكلمة المترجمين.





وفى الساعة الثانية والنصف، تبدأ ندوة بعنوان " ترجمة النصوص المقدسة"، بمشاركة كل من الاستاذ الدكتور أحمد هويدى، الدكتورة نهى عبد المجيد والأب عيد صلاح، يدير الندوة الاستاذ الدكتور أسامة نبيل، وتستمر حتى الرابعة مساءً.





فيما تبدأ الجلسة الختامية فى تمام الخامسة، وذلك بحضور وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، ثم يبدأ بعد ذلك تسليم جوائز رفاعة الطهطاوى والشباب والثقافة العلمية .





يذكر أن المركز يقدم خلال اليوم خصومات 50% على جميع اصداراته، كما يطلق الاعداد الأولى من سلسلة الشباب احتفالا بهذا اليوم .