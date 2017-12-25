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محافظ البحيرة: أجرينا محاكاة للسيول لاختبار كفاءة المعدات

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:22 م
محافظ البحيرة: أجرينا محاكاة للسيول لاختبار كفاءة المعدات
المهندسة نادية عبده
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داليا الحسين
 
أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن المحافظة مستعدة لمواجهة السيول، موضحة أنه تم إجراء محاكاة للسيول من أجل اختبار كفاءة المعدات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الإثنين، أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والإرشادات لمواجهة السيول، متابعة: "المحافظة لم يكن لديها معدات مناسبة لطبيعة المحافظة واشترينا خراطيم ألف متر، فضلًا عن تجديد طلمبات الصرف وتجديد روافع الصرف الزراعي".

 
المزيد عن: نادية عبده سيول التوك شو البحيرة
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