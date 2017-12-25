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"الضيافة الجوية" لبرلمانية انتقدت مظهر المضيفات: "خليكم قدوة لينا"

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:22 م
الضيافة الجوية لبرلمانية انتقدت مظهر المضيفات: خليكم قدوة لينا
أسامة عبد الباسط،
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رقية جمال
 
قال أسامة عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضيافة الجوية المصرية، إن المضيفة ليست سلعة لتقييم شكلها، والحديث عن سنها، وهناك مضيف رجل، وجميع شركات الطيران يكون لديها معايير لاختيار المضيفات، وأساس هذه المعايير اللياقة الطبية والمظهر العام. 

وطالب "عبد الباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، عقب انتقادها لمظهر المضيفات، بتطبيق المعايير التى تطالب بها على مجلس النواب حتى يصبحوا قدوة لهم. 
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