"الضيافة الجوية" لبرلمانية انتقدت مظهر المضيفات: "خليكم قدوة لينا"

قال أسامة عبد الباسط، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضيافة الجوية المصرية، إن المضيفة ليست سلعة لتقييم شكلها، والحديث عن سنها، وهناك مضيف رجل، وجميع شركات الطيران يكون لديها معايير لاختيار المضيفات، وأساس هذه المعايير اللياقة الطبية والمظهر العام.



