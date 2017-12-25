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"الغرف التجارية": شركات الأدوية تضغط لرفع الأسعار مرة آخرى

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:21 م
الغرف التجارية: شركات الأدوية تضغط لرفع الأسعار مرة آخرى
أدوية - ارشيفية
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كساب أحمد علي
 
قال الدكتور حاتم البدوي، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القليوبية التجارية، إن هناك شبه اتفاق ضمني غير معلن بين شركات الأدوية لسرقة المريض المصري والصيدلي تحت بصر ورضا كامل من وزارة الصحة.

وتابع "البدوي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن وزارة الصحة هى المسئولة سياسيًا عن صحة المواطن، ولم تستطيع رفض مطالب شركات الأدوية بحجة عدم توافر العملة الصعبة، لافتَا إلى أن رفع أسعار الأدوية بعد التعويم لم يؤدي إلى توفير الأدوية الناقصة.

وأشار إلى أنه لا يقف ضد أرباح شركات الأدوية، لكن هذه الأرباح لابد أن تكون وفق نظم معينة، مضيفَا أن شركات الأدوية قللت الإنتاج للضغط على الدولة لرفع الأسعار مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة. 
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