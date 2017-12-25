زي النهاردة بتاريخ 26 - 12 - 2017
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:12 م
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26 - 12 - 2017
** أحـــداث
* 1898 - ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.
* 1941 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثه أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
* 1957 - عقد مؤتمر التعاون الأفريقي / الآسيوي في القاهرة.
* 1990 - الزعيم الديني الإيراني علي خامنئي يعلن تأييده لفتوى أصدرها سلفه الخميني بإهدار دم سلمان رشدي.
* 1991 - حل الاتحاد السوفيتي.
* 1991 - الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة عباسي مدني تفوز في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أجريت على أساس التعددية الحزبية في الجزائر.
* 1992 - وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي ناصر الروضان يقوم بإعاده افتتاح أبراج الكويت بعد أن تعرضت للتخريب والسلب والدمار خلال الغزو العراقي للكويت.
* 1994 – أربعة خاطفين مسلحين من الجماعة الإسلامية يسيطرون على طائرة للخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 8969، وعندما هبطت الطائرة في مرسيليا قامت القوات الفرنسية بقتل الجناة.
* 2003 - زلزال مدمر يضرب مدينة بم الإيرانية ويخلف عددًا كبيرًا من القتلى.
* 2004 - زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا.
* 2004 - إجراء الإعادة النهائية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك تحت رقابة دولية مشددة بعد اندلاع ما يسمى بالثورة البرتقالية.
** مـــوالـــيــد
* 1194 - الإمبراطور فريدريك الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
* 1872 - السير. نورمان إنجيل، سياسي وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.
* 1891 - هنري ميلر، كاتب أمريكي.
* 1893 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
* 1909 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
* 1921 - كمال الشناوي، ممثل مصري.
* 1924 - إيلي كوهين، جاسوس إسرائيلي.
* 1928 - مارتن كوبر، مخترع أمريكي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.
* 1934 - بدر الدين جمجوم، ممثل مصري.
* 1937 - جون هورتون كونواي، عالم رياضيات بريطاني.
* 1940 - د. إدوارد بريسكوت، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004.
* 1947 - عاطف الطيب، مخرج مصري.
* 1949 - خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية الثانى حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.
* 1950 - راجه برويز أشرف، رئيس وزراء باكستان.
* 1953 - توماس هندريك إلفيس، رئيس إستونيا الرابع.
* 1961 - فادية عبد الغني، ممثلة مصرية.
* 1963 - لارس ألريك، عازف درمز دنماركي وعضو فرقة ميتاليكا.
* 1975 - بدر الجمعة، حارس مرمى كرة قدم كويتي.
* 1975 -مارسيلو ريوس، لاعب كرة مضرب من تشيلي.
* 1975 -أسعد الزهراني، ممثل سعودي.
* 1976 - براد سوايل، ممثل كندي.
* 1979 - كريس دوتري، مغني وعازف أمريكي.
* 1979 - فابيان كاريني، لاعب كرة قدم أوروغواني.
* 1979 - غادة رجب، مغنية وممثلة مصرية.
* 1990 - آرون رامزي، لاعب كرة قدم ويلزي.
** وفـــيــات
* 1530 - الإمبراطور ظهير الدين بابر، مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.
* 1869 - د. جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي.
* 1972 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون.
* 1974 - فريد الأطرش، مغني سوري / مصري
* 1978 - لؤي كيالي، رسام سوري متأثراً بجراحه بعد شهرين من احتراق مرسمه في حلب.
* 2000 - جيسون روباردس، ممثل أمريكي.
* 2003 - يوشيو شيراي، ملاكم ياباني.
* 2006 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.
** أعـــيــاد ومـــنــاســـبــات
* يوم الصناديق في المملكة المتحدة ودول الكومنولث.
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