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وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو ستكون للمحطات الجديدة

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:17 م
وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو ستكون للمحطات الجديدة
وزير النقل
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أمنية فوزي
 
قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن هناك لغط كبير حول أسعار مترو الأنفاق الفترة المقبلة لدى المواطنين، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال وهو يُعطي التعليمات بأن التذكرة يجب أن تُصبح الـ 3 أضعاف.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن زيادة أسعار التذاكر ستكون لمحطات المترو الجديدة، وأن الرئيس السيسي يقصد فقط المحطات الجديدة.

وتابع: "في فرق بين الخطوط الجديدة والقائمة في الخدمة، المحطات الحالية هتبقى بالمحطات".
المزيد عن: وزارة النقل عبد الفتاح السيسي التوك شو أسعار تذاكر المترو أخبار مصر
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