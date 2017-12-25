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الملكة إليزابيث ترحب بخطيبة الأمير "هاري" بطريقتها الخاصة

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:14 م
الملكة إليزابيث ترحب بخطيبة الأمير هاري بطريقتها الخاصة
ارشيفية
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وكالات
 
رحبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بخطيبة حفيدها الأمير هاري، ميغان ماركل، رسميا، بمناسبة أعياد الكريسماس.

وجاء ترحيب الملكة بميغان ماركل، خلال خطابها المتلفز بمناسبة عيد الميلاد، الذي ألقته على الشعب البريطاني، اليوم الإثنين.

وظهرت صورة الأمير هاري مع خطيبته ميغان ماركل، إلى جانب الملكة إليزابيث، ضمن مجموعة من الصور العائلية، التي كانت متواجدة على طاولة.

وأشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية، تتطلع للترحيب بانضمام أعضاء جدد لها، خلال العام المقبل، وتقصد بذلك زواج الأمير هاري وميغان ماركل في 19 من شهر مايو المقبل.
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