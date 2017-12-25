"عبدالله": قطاع الأعمال ينسحب من انتاج بعض الأدوية لصالح الشركات الخاصة

قال الدكتور علي عبد الله، رئيس مركز الدراسات الدوائية، إن دواء البنسلين تنتجه أربع شركات قطاع أعمال، وفي ظروف غامضة انسحب هذه الشركات من السوق في ظل عدم متابعة الدولة.



وتابع "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن انسحاب شركات قطاع الأعمال من انتاج أنوع من الادوية يكون في صالح الشركات الخاصة.

