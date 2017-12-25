شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين تعقد ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الطاقة الشمسية"(صور)

عقدت اليوم شعبة الهندسة الكهربائية، بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور فاروق الحكيم، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الطاقة الشمسية"، بحضور المهندس أشرف نصير وكيل الشعبة، والمهندس أحمد فؤاد عبد السلام أمين الشعبة .





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشار رئيس الشعبة في بداية الورشة، أن الهدف من عقدها إلقاء الضوء على استخدامات الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ومناقشة تكنولوجياتها التي يتم استخدامها في معظم دول العالم، وهو الاتجاه الذي بدأت مصر ممثلة في قطاع الكهرباء الاهتمام به من خلال التعاقد على تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة، وأيضًا من خلال تقليل التعريفة للطاقة الكهربائية مما شجع العديد من المستثمرين للدخول في هذا المجال.





وأوضح أن الحقيقة التي كانت سائدة أن تكلفة الكيلو المستخدم من الكهرباء المولدة من الخلايا الشمسية عالية، ولكن مع تقدم الأبحاث العلمية جعلت تكلفة الطاقة الشمسية تنافس الطاقة الكهربائية المولدة من الوقود الأحفوري بأنواعه التقليدية "الغاز- الفحم- البترول" .





وأفاد وكيل الشعبة أن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة شعبة الهندسة الكهربائية التي تركز دائمًا على كل ما هو جديد في مجال الكهرباء وخاصة الطاقة الشمسية وكيفية توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوفولتية (PV) والتكنولوجية خاصة وأن مصر على مشارف افتتاح أكبر مشروع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 2000 ميجا وات بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي .





وخلال محاضرته التي ألقاها تطرق المهندس أحمد ماهر المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، إلى أنواع مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، حيث تناول بالتفصيل شرح أنظمة الطاقة الشمسية وأنواعها وتطبيقاتها المختلفة وكيفية استخدامها، مبينًا مكونات جميع هذه الأنظمة وخصائصها الكهربائية .





تم عرض تصميم الأنظمة المختلفة للطاقة الشمسية حيث أوضح المحاضر أن أفضل أنواع محولات الجهد المستخدمة في التطبيقات المنزلية هو المحول ذو الموجة الجيبية (Pure Sine Wave) ولكن بسبب ارتفاع سعره يتجه السوق لاستخدام المحول ذو الموجة الجيبية المعدلة (Modified Sine Wave) .





وفي ختام الورشة تم عرض التطبيقات المختلفة لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لبيان نواحي الاستفادة بها في النهوض بأنظمة إنتاج الطاقة في مصر .