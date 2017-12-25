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سيرينا ويليامز تحدد موعد عودتها للملاعب

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:10 م
سيرينا ويليامز تحدد موعد عودتها للملاعب
سيرينا وليامز
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وكالات
 

ستخوض سيرينا وليامز التي حصدت 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أول مباراة لها منذ وضعت طفلتها الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تواجه اللاتفية ايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة في بطولة أبوظبي للتنس المقررة بين 31 ديسمبر/كانون الأول والثاني من يناير/كانون الثاني.


وستكون هذه أول مباراة تلعبها سيرينا منذ قرابة العام حيث تستعد للدفاع عن لقبها في استراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني وهو لقب نالته بينما كانت حاملا في طفلتها.


وقالت سيرينا في بيان لموقع البطولة على الانترنت "سعيدة بالعودة الى المنافسات لأول مرة منذ وضعت طفلتي من خلال بطولة أبوظبي".

 

ووضعت سيرينا مولودتها ألكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور في سبتمبر.

 

ولم تفز لاعبات كثيرات ببطولات كبرى بعد غيابهن لفترة عن المنافسات للزواج وتكوين أسرة، منذ أن فازت كيم كليسترز فازت بلقب أمريكا المفتوحة في 2009 في ثالث بطولة تشارك فيها بعد عودتها الى المنافسات عقب انجاب طفلتها.

 

المزيد عن: ويليامز سيرينا وليامز رياضة تنس أستراليا المفتوحة
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