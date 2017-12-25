برلماني: المحليات هى المسئولة عن رفع القمامة وليس هيئة الطرق

قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مظهر القمامة تحت كوبري الدائري وعلى قضبان السكك الحديدة انتشر بشكل كبير، موضحًا أن هذا المظهر غير حضاري وغير صحي، ولكن هناك جهد من بعض المحافظات في رفع القمامة من الشوارع والأماكن العامة.



وأضاف "طعيمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن هناك اشغالات كثيرة سواء من مقاهي أو باعة جائلين تحت الدائري وأحيانًا أعلاه، ويجب التصدي لها، كما أن بعض المواطنين يقوموا بفرز القمامة في أماكنها مما يؤدي إلى تعكير المظهر الحضاري.



وتابع:" المحليات هي المسئولية عن رفع القمامة سواء من أسفل الدائري أو اعلاه أو على قضبان السكك الحديدية وليس هيئة الطرق والكباري".

