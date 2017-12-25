ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدًا.. "نقل البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تجديد قطار "المطرية – المنصورة"

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:07 م
غدًا.. نقل البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تجديد قطار المطرية – المنصورة
النائب هشام عبدالواحد
طباعة
إسلام شعراوي
 
تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، غدًا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير الحادي بشأن عدم الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بمحطة سكك أبو تيج بمحافظة أسيوط، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطني بشأن ضرورة تطوير مزلقانات الشرابية الواقعة ضمن كتلة عمرانية ذات كثافة سكانية مرتفعة، وسرعة إنشاء كباري علوية على مزلقان شادر السمك ومزلقان غمرة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام بشأن عدم استكمال سور السكة الحديد داخل مدينة السنبلاوين الدقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني بشأن عدم تجديد قطار المطرية – المنصورة منذ سنوات والذي ينقل آلاف الطلبة يومياً مما يعرض حياتهم للخطر، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي المشد، بشأن توقف العمل بخطة سكة حديد مدينة السادات.
المزيد عن: مجلس النواب النائبة سهير الحادي البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
خليجي 23 - الكويت
اليمن
-
x
16:30
-
البحرين
العراق
-
x
19:00
-
قطر
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
فيورنتينا
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
14:30
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
17:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
بيرنلي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
إيفرتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
بورنموث
-
x
17:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
19:30
-
سوانزي سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/26/2017 12:38:06 AM