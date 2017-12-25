غدًا.. "نقل البرلمان" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تجديد قطار "المطرية – المنصورة"

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، غدًا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهير الحادي بشأن عدم الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بمحطة سكك أبو تيج بمحافظة أسيوط، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطني بشأن ضرورة تطوير مزلقانات الشرابية الواقعة ضمن كتلة عمرانية ذات كثافة سكانية مرتفعة، وسرعة إنشاء كباري علوية على مزلقان شادر السمك ومزلقان غمرة.





كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام بشأن عدم استكمال سور السكة الحديد داخل مدينة السنبلاوين الدقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني بشأن عدم تجديد قطار المطرية – المنصورة منذ سنوات والذي ينقل آلاف الطلبة يومياً مما يعرض حياتهم للخطر، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي المشد، بشأن توقف العمل بخطة سكة حديد مدينة السادات.