"بكرة لينا" تعلن تنفيذ عدد من المبادرات الخيرية بالأقصر قبل نهاية العام الجاري

عقدت أمانة مؤسسة بكرة لينا بالأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أمناء المراكز لمناقشة ووضع خطة العمل الخاصة بالمؤسسة خلال الفترة المقبلة .

حضر الاجتماع أشرف الهلالي المنسق المساعد لقطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، عبدالرحيم جاد منسق المؤسسة بمحافظة الاقصر، وأمناء المراكز واللجنة التنسيقية للمحافظة.





واقترح أمناء المراكز تنفيذ عدد من المبادرات لتنفيذها خلال الأيام المقبلة، منها تعميم مبادرة شباب ضد الغلاء لتشمل كافة ربوع المحافظة، وكذلك مواصلة مبادرة الكشف المبكر على مرضى فيرس سي بعد نجاح المبادرة التي استهدفت عدد من نجوع الاقصر.





كما تم تكليف أمناء المراكز بضرورة الإنتهاء من تشكيل أمانات القرى والنجوع بالمحافظة واختيار النماذج المميزة للمشاركة بفاعلية في المبادرات التي سيتم تنفيذها.



