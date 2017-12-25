"بكرة لينا" تعلن تنفيذ عدد من المبادرات الخيرية بالأقصر قبل نهاية العام الجاري
الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 11:05 م
طاهر الحساني
عقدت أمانة مؤسسة بكرة لينا بالأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أمناء المراكز لمناقشة ووضع خطة العمل الخاصة بالمؤسسة خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع أشرف الهلالي المنسق المساعد لقطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، عبدالرحيم جاد منسق المؤسسة بمحافظة الاقصر، وأمناء المراكز واللجنة التنسيقية للمحافظة.
واقترح أمناء المراكز تنفيذ عدد من المبادرات لتنفيذها خلال الأيام المقبلة، منها تعميم مبادرة شباب ضد الغلاء لتشمل كافة ربوع المحافظة، وكذلك مواصلة مبادرة الكشف المبكر على مرضى فيرس سي بعد نجاح المبادرة التي استهدفت عدد من نجوع الاقصر.
كما تم تكليف أمناء المراكز بضرورة الإنتهاء من تشكيل أمانات القرى والنجوع بالمحافظة واختيار النماذج المميزة للمشاركة بفاعلية في المبادرات التي سيتم تنفيذها.
وقال عبد الرحيم جاد منسق المؤسسة بالأقصر، إن المؤسسة ستنفذ عدد من الفاعليات قبل نهاية هذا العام في عدد من المناطق بالأقصر في إطار دور المؤسسة المجتمعي.
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