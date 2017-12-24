تعرفي على فن اختيار "البوت" الأنسب لشكل جسمك

تتنوع أشكال وموديلات وأطوال أحذية البوت بشكل كبير، فيوجد البوت القصير، البوت المتوسط، البوت الطويل والبوت الذي يتعدى الركبة، ولكل هذه الموديلات، تصميمات متنوعة. قد تعتقدون أن اختيار البوت المناسب يعتمد فقط على ملابسك وشكل التصميم، ولكن لكل طول أو موديل بوت، شكل الجسم الأنسب له. هيا نتعرف على الطريقة الأفضل لارتداء كل موديل منهم، فيما يلي:









1- البوت القصير:





يتناسب البوت القصير مع كل النساء، سواء المرأة الطويلة أو القصيرة، الرفيعة والممتلئة كما أنه يصلح ارتدائه مع البنطلونات، التنورات وأيضا الفساتين. فقط على الفتاة القصيرة بعض الشيء أن تحرص عند ارتداء البوت القصير مع الفساتين أو التنورات على أن يكون عنق البوت مساوي لحجم كاحلك وليس واسعا، وأن تنتهي التنورة فوق الركبة. يمكنك أيضا تجنب الشعور بالقصر واعطاء إيحاء بساق أطول عن طريق ارتداء بنطلون ضيق أو جوارب مطاطية بنفس لون البوت.









2- البوت المتوسط الطول:





يفضل أن تتجنب المرأة ذات الساق الممتلئ هذا البوت لأنه ينتهي في وسط الساق ويعمل الخط الأفقي لنهاية البوت على تقصير مظهر الأرجل وإعطائها عرض أكبر أي تبدو ممتلئة أكثر. لنفس هذا السبب قد تفضل الفتاة القصيرة عند اختيار هذا البوت، الاتجاه للستايل ذي الكعب العالي.









3- البوت الطويل:





البوت الطويل أيضا من الموديلات التي تتناسب مع جميع أشكال الجسم وهو من مستلزمات الشتاء الأساسية في خزانة كل إمرأة. هو يجعل الساق تبدو أطول كثيرا وأرفع كما أنه يتناسب مع كل قطع الملابس من تنورات طوياة وقصيرة، بنطلونات وفساتين. لكل فتاة قصيرة ترتدي البوت الطويل، تذكري أن تبتعدي عن التفاصيل العرضية مثل الحليات والسيور لأنها تجعل ساقيك تبدو أقصر.









4- البوت الذي يتعدى الركبة:





هذا النوع من البوت لن تتمكن الكثير من السيدات ارتدائه، فهو يليق كثيرا بالفتاة الطويلة الرفيعة فقط، فالطويلة الممتلئة قد تبدو أقصر قامة والقصيرة أيضا. إذا أرادت المرأة القصيرة الرفيعة ارتداء البوت الذي يتعدى الركبة، فعليها محاولة اختيار بنطلون أو جوارب مطاطية بنفس لون البوت ويفضل أن تكون بألوان داكنة.