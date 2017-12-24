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أبوتريكة وميدو يدخلان في حرب ساخرة.. "وقفة رمضان ومحمد صلاح السبب" (صور)

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 11:00 م
أبوتريكة وميدو يدخلان في حرب ساخرة.. وقفة رمضان ومحمد صلاح السبب (صور)
ميدو وأبوتريكة
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الفجر الرياضي
 

 

وجه محمد أبوتريكة أيقونة الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلى رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي يطالبه فيها بالتصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017.

 

وفتح كاف اليوم التصويت الجماهيري لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والتي يتنافس عليها محمد صلاح لاعب ليفربول إلى جانب السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند.

 

وقال أبوتريكة على تويتر:" أبو مكة يستحق الكثير وهذه الجائزة هي البداية متوقفهاش عندك يا رمضان"، في إشارة لرمضان صبحي.

 

أضاف محمد أبوتريكة: "أقف عليها شوية يا رمضان الموقع واقع أسف يا ميدو"، في إشارة لأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.

 

وعلق ميدو على أبوتريكة: "مش مشكلة يقف عليها أهم حاجه مايغطسش! يا ملك الدايفينج واحشني"، في إشارة إلى تمثيل محمد أبوتريكة مع الأهلي، ليرد الماجيكو :"وانت كمان يا نجم أشوفك على خير يارب".

 

أبوتريكة وميدو يدخلان في حرب ساخرة.. "وقفة رمضان ومحمد صلاح السبب" (صور)
أبوتريكة وميدو يدخلان في حرب ساخرة.. "وقفة رمضان ومحمد صلاح السبب" (صور)
أبوتريكة وميدو يدخلان في حرب ساخرة.. "وقفة رمضان ومحمد صلاح السبب" (صور)
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