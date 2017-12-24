ليونيل ميسي يحتفل بأعياد الميلاد بصحبة عائلته

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، على الاحتفال بأعياد الميلاد مع عائلته، عقب فوز البارسا بالكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

ونشر البرغوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له مع عائلته، وكتب: "أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد".

وكان ميسي سجل هدفا وصنع آخر في ثلاثية برشلونة في شباك ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الليجا الإسبانية.