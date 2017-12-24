نجم الأهلي السابق: واثق في قدرة برادلي على مساعدة عمر جابر

أكد ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه كان يفضل انتقال عمر جابر لأوروبا بدلًا من الرحيل لأمريكا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة dmc، أنه يثق في برادلي وقدرته على مساعدة عمر جابر، لأنه يحتاج الفترة الحالية للمشاركة حتى يؤهل نفسه جيدًا لمنتخب مصر، مشددًا على أن فترته في بازل أخرته كثيرًا مع الفراعنة.

وشدد السيد، على أن تواجد عمر جابر في أوروبا، كان سيجعله تحت الأنظار بشكل كبير ولكنه كان يجب ان يخرج من بازل بأي صورة متاحة.