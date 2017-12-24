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حضور جماهيري كبير بمهرجان التحطيب

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:58 م
حضور جماهيري كبير بمهرجان التحطيب
مهرجان التحطيب
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أحمد رمضان متولي
 

شهدت ساحة أبو الحجاج إقبالاً كبيراً من الجمهور لفعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر عاصمة الثقافة العربية، الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ويشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية بالصعيد.

 

 شملت فعاليات اليوم عرض سامر للتحطيب بحضور شيوخ اللعبة بمصاحبة المزمار لفرقة النيل، قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه "الفرح القناوى"، كما قدمت أسيوط فنون شعبية تابلوه "الحجالة" "العصايا" "هاميس" تلتها فرقة المنيا فنون شعبية ومجموعة متنوعة من العروض منها مولد سيدى الفولى، وعرضت فرقة سوهاج فنون شعبية فقرتي "الربابة" "التحطيب" "الخلخال"، واختتمت فرقة سوهاج للآلات الشعبية بفقرة "السيرة الهلالية" .

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