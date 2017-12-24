تأثر حركة الملاحة الجوية في الإمارات بسبب الضباب

تأثرت حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بسبب الضباب الكثيف.





وغطى ضباب كثيف صباح اليوم، معظم المدن الإماراتية متسبباً بانخفاض مدى الرؤية بشكل كبير مما عرقل الحركة الجوية.





ويأتي الضباب الكثيف الذي تسبب في إلغاء وتأجيل وتحويل عدد كبير من الرحلات من الرحلات إلى مطارات مجاورة، في وقت يعتبر من أزحم الأوقات لشركات الطيران الإماراتية، لاسيما مع زيادة حركة السفر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.





ووفق حصر أجرته "الأناضول" بلغ إجمالي الرحلات الملغاة بسبب الضباب نحو 52 رحلة جوية استنادا لمواقع شركات الطيران في البلاد.





وقالت شركة طيران الإمارات (حكومية) إن الضباب الكثيف الذي لف أجواء دبي اليوم تسبب في إلغاء وتأخير عدد كبير من رحلات الشركة القادمة والمغادرة مطار دبي الدولي.





ومطار دبي، يعتبر الأكثر ازدحاما في العالم من حيث الرحلات الدولية، إذ استقبل 73.4 مليون مسافر، في الفترة من يناير/ كانون ثاني - أكتوبر/ تشرين أول 2017.





وذكرت طيران الإمارات المملوكة بالكامل لحكومة دبي على موقعها على الانترنت، إنها ألغت 10 رحلات جوية بسبب الضباب.





وأضافت إن من الرحلات الملغاة بين كل من دبي وطهران والبحرين والدمام والكويت والبصرة وعمان وبغداد وبودابست وهونج كونج.





وقالت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي (حكومية)، إن الظروف الجوية السائدة في دبي تسببت في تأخر الرحلات وإلغاء بعضها.





ووفق بيان الناقلة المملوكة لحكومة دبي، تم إلغاء 42 رحلة جوية من وإلى مطارات دبي خلال اليوم (الأحد) وغدٍ (الإثنين).





وذكرت الناقلة التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، أنه بالنسبة للمتعاملين الذين سيسافرون من دبي فإن وقت الرحلة قد يستغرق وقتاً أطول، "ويرجى التحقق من حالة الرحلات قبل الانطلاق إلى المطار".





وقالت مؤسسة مطارات دبي (حكومية)، اليوم، إن حركة الطيران في مطار دبي الدولي تشهد بعض التأخير نظراً للأحوال الجوية السائدة منذ هذا الصباح.





وأضافت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها تعمل بشكل وثيق مع أصحاب العلاقة، لاستعادة العمليات إلى طبيعتها.





ودعت المؤسسة إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من موعد الرحلة قبل التوجه إلى المطار.





وتوقعت شركة الاتحاد للطيران (حكومية) تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها وذلك بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة، ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تتعطل بعض رحلات العودة إلى الإمارة.





وذكرت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي، في بيان، أنه تم توفير إقامة فندقية للمسافرين المتأثرين، وذلك للحد من الشعور بعدم الراحة من جانبهم، موضحة أنه لهذا التعطل، تم تأجيل أو إلغاء بعض رحلات العودة يومي الجمعة والسبت.





وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 50 مترا أحيانا على معظم المناطق الساحلية والداخلية الليلة، والليلتين القادمتين وفي ساعات الصباح الباكر.





ومن جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (حكومية)، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، عودة رحلاتها القادمة بشكل طبيعي من وإلى مطار دبي الدولي نظراً لتحسن حالة الطقس.





شركة الخطوط السعودية، كانت قد غردت في وقت سابق اليوم قائلة: "نظرا لبعض التغيرات الجوية في مدينة دبي، قد تتأثر بعض الرحلات من و الى مطار دبي".