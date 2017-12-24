"يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الجمهورية ابتداءًا الاثنين

تعود مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" لجمهورها من جديد ولمدة عشرة أيام بدءا من الأثنين ١ يناير ٢٠١٨ وحتى ١٠ يناير المقبل، وذلك في السابعة مساءاً على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية.





يذكر أن " يوم أن قتلوا الغناء" عن صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، وكانت اخر اعمال تامر كرم للبيت الفنى للمسرح هو عرض "انتيجون" على مسرح الطليعة والذى شارك فى المهرجان القومى للمسرح فى الدورة السابقة.





تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، د. علاء قوقة ،حمادة شوشة، طارق صبرى، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدى رفعت،أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور د. محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.



