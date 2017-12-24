ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الجمهورية ابتداءًا الاثنين

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:55 م
يوم أن قتلوا الغناء على مسرح الجمهورية ابتداءًا الاثنين
طباعة
شيماء عطية
 
تعود مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" لجمهورها من جديد ولمدة عشرة أيام بدءا من الأثنين ١ يناير ٢٠١٨ وحتى ١٠ يناير المقبل، وذلك في السابعة مساءاً على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن " يوم أن قتلوا الغناء" عن صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، وكانت اخر اعمال تامر كرم للبيت الفنى للمسرح هو عرض "انتيجون" على مسرح الطليعة والذى شارك فى المهرجان القومى للمسرح فى الدورة السابقة.

تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، د. علاء قوقة ،حمادة شوشة، طارق صبرى، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدى رفعت،أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور د. محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.

المزيد عن: يوم أن قتلوا الغناء نجوم الفن مشاهير مسرح الجمهورية فن سينما دراما المزيكا الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
1
x
17:00
1
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
1
x
19:00
0
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
1
x
18:45
0
التعاون
الاتحاد
0
x
18:45
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
1
x
14:45
2
الأسيوطي سبورت
سموحة
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
3
x
14:00
1
الملعب التونسي
النجم الساحلي
2
x
16:00
0
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
1
x
15:30
2
إسطنبول باشاك شهير
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:06:13 PM