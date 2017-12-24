إصابة 10 أشخاص في مشاجرتين بالبحيرة

تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد بحدوث مشاجرة بناحية قرية سيدي عمر.



انتقلت القيادات الأمنية وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "رضا ع.ف" 30 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ووالده "عادل ف.ا"، وطرف ثاني "إبراهيم ف.ا" 55 عاما – فلاح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروه لرأس طوله 8 سم، و"محمد إ.ف" 25 عاما – فلاح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، و"هشام إ.ف" 17 عاما – فلاح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم عائله واحده.



وتبين من التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، حيث قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام وتحويل الطرف الثاني للمستشفي الرئيسي الجامعي بالإسكندرية لاستكمال العلاج، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بناحية قرية بسنتواى، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "بيومى م.م" 27 عاما - مصاب بسحجات بالذراع الأيسر، و"جمعه إ.م" 51 عاما – مزارع، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثاني "صباح م.إ" 30 عاما - ربة منزل مصابه بسحجات متفرقة بالجسم، وزوجها "سامى ا.ا"، وشقيقه "إبراهيم ا.ا"، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضيهما الزراعية قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.