بي إم دبليو تخطط لبيع نصف مليون سيارة كهربائية قبل 2020

قال Harald Kruger الرئيس التنفيذي لبي إم دبليو، إن الشركة تواصل بيع المزيد من السيارات الكهربائية وأن طموح مجلس الإدارة هو الوصول إلى نصف مليون سيارة كهربائية مباعة قبل حلول العام 2020.





وأوضح "كروقر" أن أسطول بي إم دبليو سيشهد المزيد من السيارات الكهربائية وأهمها الفئة الرابعة جران كوبيه التي ستكشف عنها هذا العام، وذكر أنهم يعملون حالياً على تطوير السيارات الكهربائية لتقطع مدى يصل إلى 700 كم في شحنة كهربائية واحدة، وتوقع السيد كروقر أن يزداد أسطول بي إم دبليو الكهربائي إلى 12 سيارة قبل نهاية العقد الحالي.