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مفاجأة.. رونالدو يرفض انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:52 م
مفاجأة.. رونالدو يرفض انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

رفض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني فكرة تعاقد ناديه مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في يناير المقبل.


وأكدت صحيفة الدون بالون المدريدية على أن رونالدو رفض مقترحات ناديه بالتعاقد مع صلاح، مفضلاً التعاقد مع مواطنه جونزالو جيديس مهاجم فالنسيا كبديلاً مثالياً لرحيل الويلزي جاريث بيل.


واشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يري صفقة جيديس غير مكلفة لخزائن ريال مدريد بجانب صغر سن اللاعب مفضلاً مواطنه على محمد صلاح.


الجدير بالذكر أن محمد صلاح ارتبط طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد بعد تألقه مع ليفربول هذا الموسم مسجلاً 21 هدفاً في جميع المسابقات وفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي من الـ BBC.

 

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