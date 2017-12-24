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مصرع "طفل" دهسته سيارة "سيرفيس" ببني سويف

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:54 م
مصرع طفل دهسته سيارة سيرفيس ببني سويف
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أحمد فتحي الدسوقي
 
لقي "طفل" مصرعه، دهسته سيارة أجرة "سيرفيس" أثناء عبوره الطريق، بشارع عبدالسلام عارف، بمدينة بني سويف، وتم نقله لمستشفي التأمين الصحي، ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه بقسم الإستقبال والطوارئ.

تلقي اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، اخطارًا من نقطة شرطة مستشفي التأمين الصحي بوصول الطفل "محمد وائل" 8 سنوات، مقيم شارع عبدالسلام عارف، مصابًا فى حادث سير، ولقي مصرعه فور وصوله المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهلية الطفل، أنه أثناء عبوره الطريق بشارع عبدالسلام عارف، صدمته سيارة أجرة "سيرفيس" خط 13 ما أحدث إصابته ونقله الأهالى لمستشفي التأمين الصحي القريبة من الحادث، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الإستقبال، أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

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