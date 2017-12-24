محمد جمعة: انخفاض عدد العمليات الإرهابية 2017 بفضل ضربات الأمن الاستباقية

قال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، محمد جمعة، إن المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية اليوم في القاهرة والشرقية، وأسفرت عن مقتل 9 إرهابيين وإلقاء القبض على تسعة آخرين، هى إحدى النماذج الناجحة للضربات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية على مدار عام 2017، إذ تمكنت من شن 8 عمليات استباقية في وادي النيل بعيدًا عن سيناء.





وأوضح جمعة خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الأمن وجه عدة ضربات استباقية بمنتهى القوة ضد أوكار إرهابية، مشيرًا إلى أن تلك الخلايا الإرهابية تعمل بشكل غير مرتبط بشكل كبير مع الأوامر التي تأتي من تنظيم "داعش" في سيناء، إلا أن هذا لا ينفي وجود تواصل بين الطرفين.





وأكد أن هناك تراجع في أعداد العمليات الإرهابية خلال 2017، إذ تعادل نصف عدد العمليات التي وقعت العام الماضي، مرجعاً هذا التراجع للجهود الأمنية والضربات الاستباقية التي تم تنفيذها بنجاح.