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أمير كرارة يبدأ في تصوير "كلبش 2" الأربعاء

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:49 م
أمير كرارة يبدأ في تصوير كلبش 2 الأربعاء
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الفجر الفني
 
يبدأ المخرج بيتر ميمي، الأربعاء المقبل، تصوير أول مشاهد مسلسل "كلبش 2"، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل 2018.

وقال ميمي في تصريحات صحفية: "سنبدأ التصوير الأربعاء المقبل وبشكل مكثف، خاصة أن المؤلف باهر دويدار انتهى من كتابة الحلقات الـ15 الأولى من المسلسل".
ويدور "كلبش 2" في إطار بوليسي تشويقي، ويعتمد على الإثارة والغموض في جزئه الثاني، وهو من بطولة أمير كرارة وأشرف زكي ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحي خليل، بالإضافة لعدد كبير من أبطال الجزء الأول منهم هالة فاخر ومحمود البزاوي وضياء عبد الخالق.

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