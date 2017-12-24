ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جوجل تنافس آبل.. وتستقطب موظفيها في مجال تصميم الشرائح والمعالجات

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:45 م
جوجل تنافس آبل.. وتستقطب موظفيها في مجال تصميم الشرائح والمعالجات
آبل - جوجل
طباعة
 
نافست جوجل شركة آبل عندما بدأت سلسلة هواتف بكسل التي تهدف منافسة آيفون، والآن مع توجهها أكثر لتطوير العتاد داخلياً وتعهيده للتصنيع خارجياً، حان وقت جذب المهارات من المنافس، حيث كشفت تقارير تفيد بأن جوجل استقطبت موظفين من شركات عدة من بينها آبل للعمل على تصميم الشرائح والمعالجات.

ومن بين الشخصيات الهامة التي وظفتها جوجل كان John Bruno الذي عمل مع شركات كبرى في مجال العتاد من بينها ATI لبطاقات العرض والرسوميات ثم أصبح رئيس المهندسين في AMD للمعالجات قبل أن ينتقل إلى آبل ليعمل على عدة مشاريع عتادية ساهمت بتفوق آيفون وآيباد على الأجهزة المنافسة من ناحية معالجة الطاقة الكهربائية.

من غير الواضح بعد ما المجال الذي سيعمل فيه مع جوجل، إلا أنه وضع مسمى مهندس نظم System Architect في حسابه على لينكدإن.

هذه الخطوة تشير إلى أن جوجل تريد إنشاء عتاد خاص بها تصممه بنفسها خاصة في مجال المعالجات بعد أن بدأت خطوتها الأولى في شريحة معالجة الصور ضمن هاتف بكسل 2 التي أدت لإلتقاط صور رائعة ما جعل الهاتف من بين أفضل المنافسين من ناحية الكاميرا.

بالطبع إن تصميم العتاد الخاص يستغرق وقت طويل من ناحية الأبحاث والاختبارات قبل الوصول للتصميم النهائي، لذا من المتوقع أن تحتاج جوجل لوقت أطول قبل أن تطلق هاتف بعتاد كامل من تصميمها، لكن بعض الخطوات قد تختصر الوقت مثل الحصول على براءات اختراع من ARM تستفيد منها في تطوير تصاميم العتاد.
المزيد عن: مجال جوجل تصميم المعالجات تصميم الشرائح ابل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
1
x
17:00
1
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
1
x
19:00
0
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
1
x
18:45
0
التعاون
الاتحاد
0
x
18:45
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
1
x
14:45
2
الأسيوطي سبورت
سموحة
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
3
x
14:00
1
الملعب التونسي
النجم الساحلي
2
x
16:00
0
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
1
x
15:30
2
إسطنبول باشاك شهير
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:07:14 PM