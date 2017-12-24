جوجل تنافس آبل.. وتستقطب موظفيها في مجال تصميم الشرائح والمعالجات

نافست جوجل شركة آبل عندما بدأت سلسلة هواتف بكسل التي تهدف منافسة آيفون، والآن مع توجهها أكثر لتطوير العتاد داخلياً وتعهيده للتصنيع خارجياً، حان وقت جذب المهارات من المنافس، حيث كشفت تقارير تفيد بأن جوجل استقطبت موظفين من شركات عدة من بينها آبل للعمل على تصميم الشرائح والمعالجات.





ومن بين الشخصيات الهامة التي وظفتها جوجل كان John Bruno الذي عمل مع شركات كبرى في مجال العتاد من بينها ATI لبطاقات العرض والرسوميات ثم أصبح رئيس المهندسين في AMD للمعالجات قبل أن ينتقل إلى آبل ليعمل على عدة مشاريع عتادية ساهمت بتفوق آيفون وآيباد على الأجهزة المنافسة من ناحية معالجة الطاقة الكهربائية.





من غير الواضح بعد ما المجال الذي سيعمل فيه مع جوجل، إلا أنه وضع مسمى مهندس نظم System Architect في حسابه على لينكدإن.





هذه الخطوة تشير إلى أن جوجل تريد إنشاء عتاد خاص بها تصممه بنفسها خاصة في مجال المعالجات بعد أن بدأت خطوتها الأولى في شريحة معالجة الصور ضمن هاتف بكسل 2 التي أدت لإلتقاط صور رائعة ما جعل الهاتف من بين أفضل المنافسين من ناحية الكاميرا.





بالطبع إن تصميم العتاد الخاص يستغرق وقت طويل من ناحية الأبحاث والاختبارات قبل الوصول للتصميم النهائي، لذا من المتوقع أن تحتاج جوجل لوقت أطول قبل أن تطلق هاتف بعتاد كامل من تصميمها، لكن بعض الخطوات قد تختصر الوقت مثل الحصول على براءات اختراع من ARM تستفيد منها في تطوير تصاميم العتاد.