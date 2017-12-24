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محمد صلاح يقود قائمة ليفربول لمواجهة سوانزي بالدوري الإنجليزي

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:38 م
محمد صلاح يقود قائمة ليفربول لمواجهة سوانزي بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، القائمة النهائية للريدز استعدادا لمواجهة سوانزي سيتي، المقرر إقامتها بعد غد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، ضمن قائمة ليفربول للمباراة، والتي جاءت على النحو التالي: مينوليه، كاريوس، جو جوميز، لوفرين، كلافان، روبيرتسون، أوكسليد تشامبرلين، فينالدوم، كوتينهو، صلاح، فيرمينو، ألكسندر أرنولد، ميلنر، إيمري تشان، لالانا، ماني، سولانكي، إينجز.

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