المحافظ يخاطب إبراهيم محلب لحل أزمة مستأجري المزارع السمكية

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع مستأجري المزارع السمكية بمنطقة مثلث الديبة ببحيرة المنزلة، لبحث مشكلاتهم وألية تقنين أوضاعهم مع هيئة الثروة السمكية.



كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بالمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية المشروعات القومية ورئيس لجنة تطوير بحيرة المنزلة والمهندس خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية لعرض الأمر حيث وعدوا بدراسة الموقف جيدا قبل اتخاذ أي إجراءات قرار متأكدين أن أى قرار سيكون للمصلحة العامة.

