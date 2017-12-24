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وزير القوى العاملة عن سحل مصري بالأردن: لن نفرط في حقه

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:47 م
وزير القوى العاملة عن سحل مصري بالأردن: لن نفرط في حقه
الدكتور محمد سعفان
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رقية جمال
 
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تتابع الموقف مع المصري المعتدي عليه بالأردن خطوة بخطوة، مشددًا على أن هذه الحوادث حوادث فردية لا ينبغي تعميمها لحين معرفة تفاصيل الواقعة كاملة.

وأكد "سعفان"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صح النوم" عبر فضائية "LTC"، اليوم الأحد، أنه لا يمكن التفريط في حق أي مواطن مصري في أي مكان.

وتعرض أحد المواطنين المصريين العاملين بالأردن ويدعي "علي السيد محمد ‏مرسي" لواقعة اعتداء وسحل من آخرين، ويتواجد العامل المصري الذي تعرض لاعتداء من قبل مواطنين أردنيين، على إثر خلاف علي مبلغ مالي، بمستشفى ‏الزيتون بالزرقاء، ويعاني من نزيف بالمخ وفاقد للوعي.
المزيد عن: مواطن سحل الدكتور محمد سعفان الأردن اخبار مصر
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