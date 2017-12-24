ماذا قال عن "مبارك".. 7 تصريحات قوية للمحامي فريد الديب (فيديو)

مفاجآت عدة كشفها المحامي الشهير فريد الديب، مساء اليوم الأحد، عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، والدفاع عن الفلسطينية عهد التميمي، بالإضافة إلى عزمه اعتزال المحاماة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز تصريحات المحامي الكبير فريد الديب خلال المداخلة الهاتفية.

"مبارك له الجنة"

قال المحامي فريد الديب، إن "الشائعات" نالت من الرئيس الأسبق، حسني مبارك، منذ 25 يناير 2011.

وأضاف الديب: "تحمل الكثير من الشائعات حول امتلاكه المليارات.. مبارك له الجنة؛ بسبب صبره وجلده وتحمله للشائعات اللي قطعت فيه طوال السنين اللي فاتت".

مبارك لا يملك "كشك بره"

وأشار إلى أن الاتحاد الفيدرالي السويسري، كان قد أصدر قرارا بتجميد أصول ثروة الرئيس الأسبق مبارك لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه بعد مرور السنوات تبين للسلطات السويسرية، أنه لا يوجد أي ممتلكات لمبارك و"لا كشك بره".

تحويشة مبارك 6 ملايين جنيه

كما أكد المحامي فريد الديب، إن "تحويشة عمر الرئيس الأسبق حسني مبارك 6 ملايين جنيه".

مبارك "انبسط" بعد قرار سويسرا

وكشف المحامي فريد الديب، رد فعل موكله الرئيس الأسبق حسني مبارك، فور علمه بقرار إلغاء سويسرا تجميد أصوله، مردفًا: "انبسط وحمد ربنا على ظهور الحقيقة ناصعة".

واعتبر الديب، وهو محامي مبارك، أن سويسرا "أرادت رد الاعتبار للرئيس الأسبق بإصدارها بيانًا توضح فيه أسباب رفع الحظر عن أمواله، بعد تجميدها عدة سنوات".

الدفاع عن عهد التميمي "زكاة عن نفسي"

وقال فريد الديب، إن الشابة الفلسطينية عهد التميمي والمحبوسة في السجون الاحتلال الإسرائيلي رمز للمقاومة، مضيفًا أنه مستعدًا للدفاع عنها "زكاة عن نفسه".

اتأهب اعتزال المحاماة

وتابع فريد الديب"، أنه أبدى استعداده الدفاع عن الفتاة الفلسطينية بلا أجر؛ لتكون ختامًا لحياته بالمحاماه، مردفًا: "قلت وأنا أتأهب لإعلان اعتزالي المحاماة، أدافع عن الفتاة الفلسطينية؛ لكونها تعتبر رمزًا للقضية الفلسطينية، والصمود العربي في وجه الاحتلال، لكن يبدو أن هناك من لا يريد ذلك".

أول دفاع بلا مقابل

وأوضح الديب: أنه لأول مرة في حياته يعلن استعداده للدفاع عن شخص تطوعًا بلا مقابل، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد موقفه من الدفاع عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، لاسيما وأن والدها خرج وصرح إعلاميًا بوجود محام إسرائيلي مؤمن بالقضية يدافع عنها، معقبًا: "لكل حادث حديث".