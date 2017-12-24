برلماني لـ الفلاحين: غدًا بشرى سارة حول سعر محصول قصب السكر



ووجه "الشعيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، رسالة إلى المزارعين، قائلاً: "نوابكم بخير، وبندور على حقوقكم"، لافتا إلى أنهم عقدوا جلسة خاصة بين عدد من النواب ووزير التموين، وممثلي زراعة قصب السكر لتحديد التكلفة الفعلية لزراعة قصب السكر.



وصرح أن غدا سيكون هناك بشرى سارة لمزارعي قصب السكر، موضحا أنه سيكون في تحريك لسعر طن قصب السكر بناءًا على تكلفة زراعة فدان قصب السكر، والموازنة العامة للدولة، مع تحقيق هامش ربح جيد للفلاح.





قال النائب هشام الشعيني، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن عدد من نواب الأقصر، وأسوان، والمنيا قدموا طلبات إحاطة حول تحديد سعر محصول قصب السكر.