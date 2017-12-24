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بالأسماء.. مصرع ثلاثة موظفين بجامعة السويس إثر حادث بطريق "السويس – القاهرة"

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:45 م
بالأسماء.. مصرع ثلاثة موظفين بجامعة السويس إثر حادث بطريق السويس – القاهرة
جامعة السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
لقى ثلاثة مواظفين بجامعة السويس، مساء اليوم الاحد، مصرعهم بحادث مروع بطريق السويس – القاهرة وهم الاستاذة شيماء رجب، والاستاذ ايمن محروس بإدارة المشتريات والسيد عبد العاطي سائق العاملين بجامعة السويس.

قال شاهد عيان ان سيارة نقل ثقيل قامت بدهس سيارة الموظفين النصف نقل بطريق السويس – القاهرة وعلي اثرها توفي في الحال وتم نقل المتوفين الي مشرحة مستشفي السويس العام.
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