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محمد الدسوقي: معرض "ألوان الأرض" يعبر عن حياة الفلاحين الصينين (فيديو)

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:38 م
محمد الدسوقي: معرض ألوان الأرض يعبر عن حياة الفلاحين الصينين (فيديو)
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شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
قال الفنان محمد الدسوقي مدير مركز الهناجر للفنون، إن المعرض الصيني "ألوان الأرض" هو المعرض العاشر الذي تقيمه سفارة الصين خلال العام الصيني المصري، وهو استمرار للعلاقات الثقافية بين المركز الثقافي الصيني ومركز الهناجر للفنون. 

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني" أن أهمية المعرض تكمن في تعبيره عن حياة الفلاحين الصنيين ومدى التشابه بين الحضارتين المصرية والصينية، لافتاً إلى وجود مهرجان آخر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية سيعقد في ٩ يناير وحتى ١٥ من نفس الشهر في ساحة الهناجر الخارجية.

يذكر أن معرض "ألوان الأرض" من المقرر استمراره يوميا حتى 31 ديسمبر الجاري بمركز الهناجر داخل دار الاوبرا المصرية.

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