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1475 محام يقدمون استغاثة لرئيس الجمهورية للتدخل بقضية فساد مدينة "محامين 6 أكتوبر"

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:43 م
1475 محام يقدمون استغاثة لرئيس الجمهورية للتدخل بقضية فساد مدينة محامين 6 أكتوبر
نقابة المحامين - أرشيفية
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طارق جمال حافظ
 
تقدم 1475 محامي حاجز ومالك لمدينة المحامين بـ 6أكتوبر، باستغاثة إلى رئيس الجمهورية، يطالبوه فيه بالتدخل، لما وصفوه بالفساد الكبير بالمدينة، وبيع الوحدات السكنية الخاصة بهم عن طريق أعمال تزوير مخالفة للقانون.

وذكرت الاستغاثة المقدمة من محمد سعد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين، نيابة عن المحامين، أن المحاميين بالتوسعات الشمالية بالمدينة بمساحة 88 فدان، تم الاستيلاء فيها على وحداتهم.


وأوضحت الاستغاثة أن الجهاز المركزي للمحاسبات -التي تخضع المدينة تحت إشرافه– قام بتحويل أوراق المدينة إلى النائب العام للتحقيق في المخالفات المالية التي تصل إلى حد التعمد في إهدار المال العام، والذي أحال الملف إلى نيابة الأموال العامة.

وأضافت الاستغاثة أن هناك تلاعبات ومماطلات في تطبيق القانون، وأن الوحدات السكنية يتم بيعها علنا رغم إبلاغ الجهات المعنية بالأمر دون تحرك ساكن، مما يهدر أموال الدولة والمحامين الذين يتم بيع وحداتهم.
المزيد عن: نقابة المحامين مدينة محامين 6 أكتوبر عبد الفتاح السيسي أخبار مصر
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