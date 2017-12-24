ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عُمان توقف إصدار تراخيص استيراد الدواجن الحية من السعودية

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:42 م
عُمان توقف إصدار تراخيص استيراد الدواجن الحية من السعودية
طباعة
وكالات
 
أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، وقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من السعودية بسبب ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في المملكة.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، في بيان، إن الإجراء جاء ضمن بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى بعد التنسيق المباشر مع المختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، والتواصل مع المختصين حول مستجدات الوضع الوبائي للمرض.

وأضاف البيان أنه تم توجيه جميع المختصين من الأطباء البيطريين في المنافذ الحدودية للسلطنة، بتشديد الرقابة وتكثيف إجراءت الحجر الصحي.

ووفق البيان، تم إبلاغ الشركات المستوردة بوقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية والبيض من السعودية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية بالسلطنة لمراقبة الأسواق العمانية وأماكن تواجد الطيور البرية.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في العاصمة (الرياض).

وفي بيان منفصل أصدرته الوزارة السعودية أمس (السبت)، قالت إنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض فى إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم قررت دولة الإمارات، حظر استيراد الطيور الحية من السعودية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
1
x
17:00
1
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
1
x
19:00
0
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
1
x
18:45
0
التعاون
الاتحاد
0
x
18:45
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
1
x
14:45
2
الأسيوطي سبورت
سموحة
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
3
x
14:00
1
الملعب التونسي
النجم الساحلي
2
x
16:00
0
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
1
x
15:30
2
إسطنبول باشاك شهير
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:07:14 PM