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رد "الصحة" على تحضير محلول لمرضى الغسيل الكلوي في "غسالة منزلية"

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:43 م
رد الصحة على تحضير محلول لمرضى الغسيل الكلوي في غسالة منزلية
الدكتور خالد مجاهد
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كساب أحمد علي
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحديث عن تحضير محلول لغسل الكلي من خلال غسالة منزلية أمر تم إثارته في مستشفى أسنا وتبين أنه غير صحيح. 

وتابع "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن هناك جهاز لخلط نوع من البودرة مع الماء المقطر لإنشاء محلول مستخدم في ماكينات الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن هذا الجهاز معني بتحضير هذا المحلول، معقبَا: "الجهاز شكل الغسالة، لكنه مش غسالة، وده لو صح الموضوع ده يروح النيابة"

وأوضحت أن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في هذا الامر في محافظة الأقصر وتبين عدم صحة هذه الواقعة على وجه الاطلاق.
المزيد عن: وزارة الصحة مصر الدكتور خالد مجاهد التوك شو اخبار مصر
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