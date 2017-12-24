رد "الصحة" على تحضير محلول لمرضى الغسيل الكلوي في "غسالة منزلية"



وتابع "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن هناك جهاز لخلط نوع من البودرة مع الماء المقطر لإنشاء محلول مستخدم في ماكينات الغسيل الكلوي.



وأشار إلى أن هذا الجهاز معني بتحضير هذا المحلول، معقبَا: "الجهاز شكل الغسالة، لكنه مش غسالة، وده لو صح الموضوع ده يروح النيابة"



وأوضحت أن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في هذا الامر في محافظة الأقصر وتبين عدم صحة هذه الواقعة على وجه الاطلاق.



قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحديث عن تحضير محلول لغسل الكلي من خلال غسالة منزلية أمر تم إثارته في مستشفى أسنا وتبين أنه غير صحيح.