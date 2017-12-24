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عمرو أديب عن استيراد ملح بـ3.7 مليار دولار فى 3 سنوات بـON E: "عنه ما حد كله"

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:41 م
عمرو أديب عن استيراد ملح بـ3.7 مليار دولار فى 3 سنوات بـON E: عنه ما حد كله
الإعلامي عمرو أديب
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علق الإعلامى عمرو أديب، على خبر استيراد مصر ملح طعام بـ3.7 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بالقول: "كل كام شهر صندوق النقد يجي يشترى ويبيع فينا على مليار دولار وإحنا مستوردين بـ3 مليار دولار ملح.. عنه ما حد كل ملح".

وعلى جانب آخر علق أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، على مطالبة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القائمين على الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو سابقا" بإعادة هيكلة وتدريب العاملين بالهيئة واستغلالهم الاستغلال الأمثل، لأن بعض العاملين جملة ساعات عملهم لا يوازى 4 أو 5 أيام فى الشهر.

وسخر أديب فى تعليقه قائلًا: "هو الرئيس بتاعهم ليه مش بيقولهم تعالوا كل يوم الشغل.. هو الموظف مش بيقبض فلوس؟!"، وتابع أديب: "كل مرة بستغرب دمج القنوات والقناة الوحيدة اللى قفلوها قناة مجلس الشعب اللى كان ممكن نشوف الجلسات متسجله عليه".
المزيد عن: ماسبيرو عمرو اديب برنامج استيراد الملح
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