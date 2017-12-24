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تعزيزات أمنية بمحيط الكنائس تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:42 م
تعزيزات أمنية بمحيط الكنائس تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد
صورة ارشيفية
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كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تواجدها بمحيط الكنائس ومداخل ومخارج المحافظة، وذلك تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. 

وتم وضع خطة بإشراف اللواء عصام مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تطرقت إلى إجراء عمليات تمشيطية للمناطق المزدحمة والميادين، ونشر قوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة على مداخل ومخارج المحافظة، الكنائس وكافة المنشأت الحيوية، والدفع بقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات.

وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بتعزيز الخدمات الأمنية عند مداخل الكنائس ومخارجها، وإنتشار الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتواجد ضباط البحث والنظام والشرطة النسائية، لضبط أي عناصر تخريبية، تحاول زعزعة واستقرار البلاد.

المزيد عن: مكافحة الإرهاب عيد الميلاد المجيد الميلاد المجيد أخبار مصر
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