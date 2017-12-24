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مزارعو قصب السكر بـ أسوان لـ السيسي: "عاوزين حد يبصلنا بعين الرحمة"

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:37 م
مزارعو قصب السكر بـ أسوان لـ السيسي: عاوزين حد يبصلنا بعين الرحمة
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
ناشد الحاج حمدان، مزارع قصب السكر بأسوان، الرئيس السيسي للتدخل لوضع سعر عادل لبيع قصب السكر، قائلاً: "بناشد الريس.. عايزين 1000 جنيه للطن الواحد من قصب السكر".

وأضاف "حمدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك الآلاف من أبناء أسوان يعملون في زراعة قصب السكر، متابعًا: "عايزين حد يبصلنا بعين الرحمة، إحنا مع الدولة، وبنأيد الريس لفترة جديدة".
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