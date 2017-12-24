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الصين تغلق 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:43 ص
الصين تغلق 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015
الرئيس الصيني
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وكالات
 

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، إن بكين أغلقت أكثر من 13 ألف موقع إلكترونى منذ مطلع عام 2015 لمخالفتها القانون أو قواعد أخرى وإن غالبية المواطنين يؤيدون جهود الحكومة لتطهير الفضاء الإلكترونى.

 

وعززت الحكومة بالفعل الضوابط الصارمة على الإنترنت منذ تولى الرئيس شى جين بينغ السلطة قبل خمس سنوات وذلك فى مسعى يقول منتقدون إنه يهدف لفرض قيود على حرية التعبير ومنع انتقاد الحزب الشيوعى الحاكم.

 

وتقول الحكومة، إن كل الدول تفرض ضوابط تنظيمية للإنترنت وإن قواعدها تهدف إلى حماية الأمن القومى والاستقرار الاجتماعى والحيلولة دون انتشار إباحية الأطفال والمحتوى العنيف.

 

وأشارت شينخوا إلى أن مواقع إلكترونية أغلقت أيضا قرابة عشرة ملايين حساب، ولم تقدم الوكالة تفاصيل لكن من المرجح أن هذه الحسابات على مواقع للتواصل الاجتماعى.

 

وقالت "الأمن الإلكترونى مهم لسيطرة الحزب الممتدة على السلطة وللاستقرار والسلام فى البلاد على المدى البعيد وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح الشخصية للشعب".

 

وأضافت الوكالة، أن أكثر من 90% من بين أشخاص استطلعت آراؤهم عبروا عن تأييدهم لجهود الحكومة لفرض ضوابط على الإنترنت كما قال 63.5% منهم إن السنوات القليلة الماضية شهدت انحسارا واضحا فى المحتوى الإلكترونى الضار.

 

وتفرض الصين، نظاما صارما للرقابة ولا تسمح بزيارة العديد من المنافذ الإخبارية الأجنبية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى بما فى ذلك جوجل وفيسبوك.

 

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