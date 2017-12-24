نصائح للحصول على جسم رشيق وصحي

هناك نصائح بسيطة سواء للرجال أو النساء، للحصول على جسم رشيق وصحي، وهي كالتالي:-





تناولي السلطات والشوربات

تعمل السلطة الخضراء أو سلطة الخس أو الجرجير على الشعور بالشبع مما تجعلك لا ترغبين في الإفراط من تناول الأطعمة.

كذلك صحن الشوربة الدافئة المضاف إليها عصير الليمون تساعد على الحرق بشكل كبير وتمد المعدة بالألياف الغذائية لذلك عليك بتناول شوربة العدس أو القرنبيط أو الكوسا أو الطماطم.





البروتينات

من النصائح الهامة أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والخالية من الدهون والدسم في نفس الوقت. منها كوب الزبادي اللايت والجبن القريش ويفضل تناولها قبل النوم بثلاث ساعات.





إمتنعي عن تناول الدهون الضارة

من هذه الأطعمة تلك التي تحتوي على الدهون الحيوانية واللحوم الحمراء، ولكن يمكنك الحصول على الدهون المفيدة من الأسماك البحرية وزيت الزيتون.





إجراء فحص الغدة الدرقية

من الخطوات الهامة والتي لابد القيام بها قبل اتباع هذه النصائح، هي إجراء فحص الغدة الدرقية. وتحليل الحساسية من تناول بعض الأطعمة، التي ربما تكون مناسبة وصالحة لنظام الريجيم.





تناول المياه

ضرورة الإكثار من شرب الماء على مدار اليوم لتصل إلى ثمانية أكواب من الماء، من أجل تنشيط أعضاء الجسم وخاصة الكبد.