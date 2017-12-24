مفاجأة وتعدٍّ وفرار.. كمين مُحكم يطيح بـ"عصابة السيارات السباعية" بجازان

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان، بتشكيل عصابي مكوّن من ٧ أشخاص امتهنوا سرقة السيارات من عدد من المحافظات بالمنطقة؛ وذلك في كمين أمني مُحكم، عقب ورود بلاغ لمركز شرطة محافظة بيش من قِبَل وافد آسيوي؛ مفاده أنه كان متوقفاً بسيارته من نوع "هايلكس" بإحدى المناطق بالمحافظة؛ ليفاجأ بشخصين يعتديان عليه بالضرب، يسرقان سيارته ويفران بها لجهة غير معلومة.





ونظراً لشناعة الجُرم المرتكب والمُخلّ بالأمن؛ فقد وجّه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بتشكيل فريق بحثٍ وتحرٍّ متخصص من قِبَل إدارة التحريات لمتابعة الحادثة والإطاحة بمرتكبيها. حسب صحيفة "سبق"





وإنفاذاً للتوجيه؛ تم تشكيل فريق أمني متخصص من إدارة التحريات قام بدراسة البلاغ وإجراء عمليات بحثية موسعة أسفرت -بفضل الله- عن حصر الاشتباه في وافديْن من جنسية عربية، كانا يختبئان في قرية المطعن بمحافظة بيش؛ فتم إعداد كمين محكم والقبض عليهما.





وعند محاصرتهما بالأدلة والقرائن اعترفا بتشكيل فريق عصابي مكوّن من ٧ أشخاص (مواطنان و٥ وافدين)، وقد قاموا بسرقة عدد من السيارات من عدة محافظات بالمنطقة، مرشدين رجال الأمن لموقع إخفائها؛ فتم إيداعهم التوقيف وإشعار النيابة العامة.





ومن جهته، قدّم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شُكره الجزيل لرجال التحريات لنجاحهم في الإطاحة بهذه العصابة ودرء خطرهم عن المجتمع.







